«خبطني بالموتوسيكل وبعاتبه ضربني».. تفاصيل مقتل شاب بطلق خرطوش بالمطرية

«خبطني بالموتوسيكل ولما بعاتبه ضربني» بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل شاب بطلق ناري في دائرة قسم شرطة المطرية اعترافاته امام جهات التحقيق، وأضاف المتهم بأنه أثناء عبوره في الشارع صدمه موتوسيكل وسقط على الأرض، وانتظر من قائده أن يعتذر له أو حتى يتوقف لكي يطمئن عليه ولكنه أكمل سيرة وهو ما جعله يوجه له السباب والشتائم.

تفاصيل المشاجرة

وتابع في تحقيقات النيابة، أن قائد الدراجة النارية عاد إليه مرة أخرى، وحدثت بينهما مشادة كلامية وتطورت إلى قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب بمساعدة بعض أهالي المنطقة من أصدقائه، وأوضح المتهم بأن المارة تجمعوا وفضوا الاشتباك بينهم، وأشار المتهم بأنه غادر المنطقة، واتجه إلى منزله وأحضر فرد خرطوش وبعض أصدقائه بالمنطقة وذهبوا الي محل إقامة قائد الدراجة النارية.

وأردف المتهم بأنه ظل بعض الوقت ينتظره حتى شاهده وقبل أن يشاهده المجني عليه أطلق عليه طلق خرطوش من السلاح وسقط على الأرض، وتمكن من الهرب حتى ألقت المباحث القبض عليه.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب بطلق خرطوش في البطن ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «إبراهيم. م. س»، 26 سنة، مصاب بطلق خرطوش في البطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.