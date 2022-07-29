ماليزيا تنضم لقائمة الدول التي تمنع عرض فيلم «Thor: Love and Thunder»

انضمت ماليزيا إلى قائمة الدول التي منعت عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام «Thor»، الذي جاء بعنوان «Thor: Love and Thunder»، حيث أصدرت قرارا رسميا بعدم عرض الفيلم بعد الإعلان عن تأجيله إلى أجل غير مسمى قبل أسبوعين، وفقا لما أعلنته «سينما جولدن سكرين» والتي تعتبر أكبر عارض للسينما في ماليزيا، وتمتلك أكثر من 600 شاشة في 70 موقعًا بالبلاد.

وذكرت إدارة «سينما جولدن سكرين»، في البيان الصادر عنها خلال الساعات الماضية: «عملاؤنا الكرام الأعزاء، يرجى العلم بأن ديزني قامت بتحديث أن فيلم Thor Love and Thunder من استديوهات مارفل لن يتم طرحه في ماليزيا بعد كل شيء، نحن نقدر سعة صدركم ونعتذر عن أي إزعاج تسببنا به»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

5 دول عربية تمنع عرض «Thor: Love and Thunder» على شاشتها

وعلى الجانب الآخر، لا تعتبر ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي تمنع الفيلم بسبب وجود شخصيات مثلية الجنس ضمن الأحداث، حيث أعلنت الكويت رسميا منع عرض الفيلم في دور العرض السينمائي المملوكة لها، وتتسع القائمة لتشمل مصر، المملكة العربية السعودية، قطر وسلطنة عمان، وبينما قامت الإمارات العربية بعرض الفيلم في السينمات تحت تصنيف «+15».

«Thor: Love and Thunder» من إخراج تايكا وايتيتي، صدر الفيلم في 8 يوليو في أمريكا الشمالية، حيث حقق 283 مليون دولار حتى الآن، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في جميع أنحاء العالم لـ685 مليون دولار.

«Thor: Love and Thunder» الفيلم الثاني الذي تمنعه ماليزيا في أقل من شهرين

إلغاء عرض فيلم من إنتاج شركة ديزني في ماليزيا هو الثاني في غضون شهرين، في يونيو الماضي تم إلغاء إصدار الرسوم المتحركة «Lightyear»، بعد أن طلبت هيئة الرقابة في البلاد إجراء تعديلات على الفيلم، وهو المشهد الذي يتضمن قبلة بين رجلين من نفس الجنس، حتى يحصل الفيلم على شهادة الإصدار، ورفضت ديزني إجراء تلك التعديلات، وكانت ماليزيا واحدة من قرابة عشرين دولة، معظمها من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي اعترضت على الصبغات الجنسية المثلية في فيلم الرسوم المتحركة.