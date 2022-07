سبب منع فيلم Thor: Love and Thunder في مصر.. داعم للمثلية الجنسية

تصدر سبب منع فيلم Thor: Love and Thunder في مصر، محركات البحث عبر الإنترنت، وذلك قبل ساعات من موعد عرض الفيلم في دور العرض السينمائية بمصر وعدد من الدول العربية، والذي تقرر عرضه بداية من 28 يوليو الجاري، ولكن لم تتم موافقة على عرض الفيلم لينضم إلى سلسلة طويلة من الأفلام التي منع عرضها بسبب المحتوى الداعم للمثلية الجنسية.

ولم يقتصر منع فيلم Thor في مصر فقط، بل شمل عددًا من الدول العربية، بينها المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر والكويت، حيث أصدرت لجنة السينما في وزارة الإعلام الكويتية قرارا رسميا بمنع عرض الفيلم، بسبب «مشاهد لشخصيات مثلية في الفيلم»، وفقا لما نشرته صحيفة «القبس» الإخبارية، بينما تعرض السينمات الإماراتية، فيلم «Thor: Love and Thunder» على شاشتها تحت تصنيف «PG 15»، أي للمشاهدين أكبر من 15 عاما.

بعد منع فيلم Thor: Love and Thunder في مصر.. يُعرض في الإمارات

وتم حظر عرض الفيلم في ماليزيا، قبل إطلاقه الذي كان مقررا في 21 يوليو الجاري، لنفس السبب، وعلى الرغم من أن العديد من هذه الدول طلبت من «مارفل»، تعديل أجزاء من الفيلم من أجل عرضه، ولكن الاستديو التابع لشركة «ديزني»، لم يلتفت إلى الاقتراح على الإطلاق.

سبب منع فيلم Thor: Love and Thunder في مصر

ويرجع منع فيلم Thor: Love and Thunder في مصر وعدد من الدول العربية، لوجود الشخصيات المثلية حيث تظهر شخصية «فالكيري» التي تقوم بدورها تيسا طومبسون كثنائية الجنس ولديها حبيبة، بينما يؤدي المخرج تايكا وايتيتي دور «كورج» وهو شخص مثلي الجنس، وخلال أحد المشاهد يقول إن لديه والدان رجلان.

ولم تكن واقعة منع فيلم Thor: Love and Thunder في مصر هي الأولى، فهناك عدد من الأفلام التي تم منعها من العرض خلال الأشهر الأخيرة بسبب محتواها الداعم لمجتمع الـ «LGBTQ»، فكانت البداية مع فيلم «Eternals»، في نوفمبر الماضي، وأوضح أحد المسؤولين داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن سبب عدم منح الفيلم إجازة عرض هو أن محتواه لا يناسب المجتمع المصري.

وتكرر الموقف مرة أخرى في أبريل الماضي، مع فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة «Lightyear» الذي منع عرضه في مصر وعدد من الدول العربية وصل عددهم لـ 14 دولة لنفس السبب، حيث يتضمن مشهد يتضمن قبلة مثلية بين سيدتين متزوجتين.