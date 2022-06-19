الدفاع الروسية: مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا في ضربة صواريخ «كاليبر»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة ديبروبيتروفسك، الأمر الذي تسبب في مقتل 50 جنرالًا وضابطًا، لافتة إلى أنّ عملية الاستهداف تمت بضرية صواريخ من نوعية «كاليبر»، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل منذ قليل.

استهداف مقر للعمليات الأوكرانية

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم الدفاع الروسية، في بيان صحفي منذ قليل، إنه خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ من نوعية «كاليبر»عالية الدقة وذات مدى بعيد تم إطلاقها من البحر، مقر قيادة للقوات الأوكرانية تقع بالقرب من قرية شيروكا داتشا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.

سقوط 50 جنرالًا وضابطًا من القوات الأوكرانية

وأضاف «كوناشينكوف» أن عملية الاستهداف تمت في الوقت الذي كان يعُقد فيه اجتماع عمل لقيادات مجموعة الإسكندرية العملياتية الاستراتيجية هناك، لافتًا إلى أنه نتيجة تلك الضربة سقط أكثر من 50 جنرالًا وضابطًا من القوات الأوكرانية بمن فيهم ممثلو هيئة الأركان العامة وقيادة مجموعة كاخوفكا، إلى جانب قوات الهجوم الجوي والتشكيلات العاملة على محوري نيكولايف وزابوروجيه.