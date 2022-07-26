قصف أوكراني على «دونيتسك» يسفر عن حريق كبير بمستودع نفط

اندلع حريق كبير بمستودع نفط في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، بعد قصف أوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن حريقا شب في مستودع للنفط في منطقة «بودينوفسكي» بـ«دونيتسك» نتيجة قصف الجيش الأوكراني.

«دونتيسك» تتعرض لقصف مدفعي

وفي وقت سابق، أشارت سلطات «دونيتسك» إلى أن منطقة «بوديونوفسكي» تعرضت للقصف من مدفعية من عيار 155 ملم.

وتمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 48 من الجيش الروسي، وتدمير 4 دبابات «تي 72» ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم و3 مركبات مدرعة في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجيش الأوكراني، دمر مركز قيادة لواء الحرس الجوي الروسي الـ11، ومستودع ذخيرة للعدو بالقرب من «بياتيكاتكي».

بريطانيا: «موسكو» تعتبر الصواريخ المضادة للسفن تهديدا رئيسيا لأسطولها

من جانبها، قالت الاستخبارات البريطانية ،إن لا يمكن لروسيا شن هجوم برمائي على «أوديسا» الواقعة على ساحل البحر الأسود،، مشيرة إلى أن «موسكو» ستركز على تدمير الدفاعات الأوكرانية المضادة للسفن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأضافت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تعتبر الصواريخ المضادة للسفن تهديدا رئيسيا لأسطولها.

بدورها، قالت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، إن «الاتحاد الأوروبي»، قد يواجه انقسامًا خطيرا داخله، على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، مشيرة إلى أن الشروخ الأولى قد بدأت بالفعل في الظهور، وفقا لمخا ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «إل باييس»، في مقال بعنوان: «الاتحاد الأوروبي يهتز»، أن اقتراح خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% كشف عن انقسامات عميقة بين دول «الاتحاد»، موضحة أن التناقضات في الأسابيع الأخيرة تجاوزت مجال الطاقة.

وأشاتر الصحية الإسبانية، إلى أن بروكسل، تخشى من أن تؤدي إجراءات «الاتحاد الأوروبي» الاستثنائية، مثل تقنين وخفض استهلاك الغاز إلى انقسامه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.