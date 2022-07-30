سعر كرتونة البيض اليوم السبت 30-7-2022 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم يحرص قطاع عريض على معرفته، ولذلك لتناول البروتين بكميات كافية على مدار اليوم وتحديدًا المتبعين للحمية الغذائية كونه يمد الجسم بالطاقة ويعوضه عن العناصر التي يفقدها، فضلًا عن أنَّه يستخدم في صنع العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، كما أنَّه جزء أساسي في تحضير الحلوى لمن لا يستغنون عن تناولها وتحضيرها في المنزل.

واليوم السبت الموافق 30 يوليو من عام 2022 في مصر تقدم «الوطن» لقرائها في التقرير التالي، تفاصيل سعر كرتونة البيض، وذلك في إطار ما تقدمه وتعمل عليه دائمًا من خدمة الجمهور وتقديم الخدمات لهم المتعلقة بالأسعار وأماكن تواجدها.

سعر كرتونة البيض اليوم

في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ الأسعار شهدت استقرار بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية، وأن هناك استقرار في سعر البيض وكل اللحوم البيضاء.

ولفت «السيد»، إلى أن سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت يتراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم السبت من المزرعة للمستهلك يتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

وأشار إلى أنَّ سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت الذي يتضمن 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 30 يوليو في الأسواق قيمة 74 جنيهًا، بينما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي بسعر 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم السبت

- شهد سعر الدبابيس نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 57 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم السبت الموافق 29 يوليو بين 85 و100 جنيه.

- وتراوح سعر الأجنحة اليوم السبت بين 25 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم السبت بين 80 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم السبت بين 28 و35 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم السبت بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلوجرام.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكبدة والقوانص اليوم السبت بين 45 و50 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.