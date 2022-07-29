خلال جولته الميدانية.. محافظ أسيوط يحيل رئيس قرية وسكرتير وحدة محلية للتحقيق

أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رئيس قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط وسكرتير الوحدة المحلية للقرية للتحقيق لتقاعسهما عن أداء واجباتهما الوظيفية والإهمال والتقصير في العمل فضلاً عن عدم الاهتمام بأعمال النظافة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقرية بني شقير لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارته المفاجئة لمبنى الوحدة المحلية الجديد للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة لمبنى الوحدة المحلية ببنى شقير

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط واللواء أ.ح مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حيث لاحظ المحافظ، خلال جولته التفقدية بالقرية، وزيارته لمبنى الوحدة لمحلية لقرية بني شقير تدني مستوى النظافة داخل المبنى، ووجود إهمال بالحملة الميكانيكية بالوحدة وترك أعمدة الانارة السابق استخدامها بمنطقة أرض فضاء بجوار مبنى الوحدة المحلية، وعدم استخدامها في أماكن أخرى أكثر احتياجاً على الرغم من حالتها الجيدة مما يعد اهدارًا للمال العام وعدم الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية.

اتخاذ الإجراءات القانونية كافة

وأعرب محافظ اسيوط عن استيائه الشديد من أداء رئيس القرية وسكرتير الوحدة القروية، مؤكدًا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع العاملين بالمحليات ومديريات الخدمات ومعاقبة المقصرين على أى إهمال أو تقصير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

متابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة منفلوط بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز وتكثيف أعمال النظافة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.