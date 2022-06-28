حملات مكبرة للوحدات المحلية لرفع تراكمات القمامة والإشغالات بالمنوفية

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ، تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث أفادت رئيس حى غرب شبين الكوم بأنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع مشرفي وعمال قسم تحسين البيئة بالحي للاستعداد لبدء تطبيق منظومة جمع القمامة من المنازل ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آلية وسبل العمل بمنظومة الجمع من المنبع ، وترتكز تلك المنظومة الجديدة على الالتزام بالجمع المنزلى و الوصول لكل وحدة سكنية يوميا لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف على تكثيف حملات النظافة المكبرة لرفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتجمعات الأتربة بكافة الشوارع والمدن الرئيسية بنطاق المدينة ، فضلا عن متابعة أعمال منظومة النظافة بمقلب منوف العمومى ونقل كافة التراكمات به إلى المدفن الصحى حفاظا على المظهر العام ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال السيارة المكنسية لرفع تجمعات الأتربة والرمال بطريق (منوف ـ الحامول) كونه طريق حيوى وهام ، فيما تم شن حملات صيانة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة و قرية كمشوش لإصلاح الكشافات المعطلة واستبدالها بكشافات جديدة والتأكد من النزلات الكهربائية والعوازل حفاظا على أرواح المواطنين .

وفى الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رفع تجمعات القمامة والأتربة بنطاق المركز للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، فضلا عن شن حملات إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بمنطقة موقف العراقية لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية للطريق المؤدى للموقف ، وكذا تنفيذ إزالة فورية للتعديات بشارع بورسعيد والتنبيه على أصحاب المحلات العامة بعدم افتراش الطريق العام و إخلائه من الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية الكاملة بالشارع تحقيقا للصالح العام كونه أحد الشوارع الهامة والحيوية بالمدينة.

هذا وقد أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه تم إزالة تراكمات القمامة والأتربة المتواجدة بطريق قويسنا شبين الكوم ومداخل القرى التابعة لها ورفع كافة الإشغالات من على جانبي الطريق ، وكذا رفع تراكمات القمامة بطريق مسجد الشيخ حلمى ومنطقة جمال الاشقر بقرية ابنهس وإزالة المطبات الصناعية العشوائية التى تعيق الحركة المرورية بالمنطقة ، كما تم متابعة عمل المكنسة بشارع الجلاء و طريق جيهان وأعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة للحفاظ على الشكل الحضارى ، هذا وقد تم تركيب لمبات ليد بطريق مدخل قرية كفور الرمل وتم إنارة الطريق بالكامل وذلك بإستخدام برج الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث .

ومن جانبه أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأن العمل جاري على قدم وساق لرفع تراكمات القمامة بشارع عبد المنعم رياض بقرى طوخ طنبشا وهورين وجنزور والدبايبة ووضع فازات تجميلية بمنطقة الكورنيش ، فيما تم متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بمطلع الكوبري ببركة السبع وقرية الحلامشة وهورين وشنتنا ومحول ميت فارس ، فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات إلى أنه تم رفع تجمعات الأتربة والرمال بكوبرى الخطاطبة العلوى وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية .