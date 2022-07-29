إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في انقلاب سيارة نصف نقل بمطروح

أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، قبل قليل، أمام إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي لعمل الإسعافات الأولية.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وجرى نقل الـ14 مصابا بينهم 5 أطفال، إلى مستشفى العلمين التخصصي، وجاري متابعة الحالات المصابة وعمل الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من أيسل أمين رجب، 4 سنوات، حنين عدلي عبدالله، 9 سنوات، حبيبة عدلي عبدالله، 9 سنوات، مشيرة هشام الجينك، 17 سنة، هاني أمين رجب، 5 سنوات، لوزة هاشم الجينك، 14 سنة، أمين رجب أمين، 36 سنة، رجب هشام أمين، 11 سنة، إمارات أحمد الجينك، 35 سنة، إسلام محمد صالح، 24 سنة، هاشم رجب أمين، 41 سنة، عدلي مصطفى عبدالله، 14 سنة، سعاد أحمد دويدار، 32 سنة، محمود عادل توفيق، 21 سنة، وجميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي لعمل الإسعافات الأولية وتقديم الخدمة الطبية، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات في الحادث.