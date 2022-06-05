«الأزهر»: انطلاق مبادرة «تنمية الأسرة» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

قال الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر إن التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة وبين مؤسسات الدولة، هو واجب المرحلة، لافتًا إلى ان سمة المرحلة تضافر كل الجهود والمؤسسات والأفراد لتقديم ما يساهم في استقرار هذا المجتمع، ما جعل مشيخة الأزهر تشارك المجلس القومي للمرأة في انطلاق مبادرة تنمية الأسرة.

ليست المبادرة الأولى للأزهر لحل مشكلات الأسر المصرية

وأضاف «الحديدي» في مداخلة هاتقية مع الإعلامية أية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن مبادرة تنمية الأسرة التي تشارك فيها مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع إدارة الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة والمسؤلة عنها الأستاذة أمل عبد المنعم، تستهدف أن يكون الأزهر الشريف دور في حل المشكلات الأسرية.

ولفت المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن المركز أطلق وحدة «لم الشمل» في 16 أبريل 2018، لتزايد أعداد الاتصالات والأسئلة المتعلقة بأحوال الأسرة، وهو ما جعل الأزهر يتدخل لحل هذه المشكلات بصورة أو بأخرى والتعرف على العقبات التي جعلت الاسرة المصرية تصل لهذا الكم من المشكلات .

أهداف مبادرة «تنمية الأسرة»

وأكد «الحديدي» أن الدور الذي تقوم به مشيخة الازهر من خلال «لم الشمل» هام جدًا لأنه دور إنساني بالأساس، مشيرًا إلى أن مبادرة «تنمية الاسرة» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تقوم على بناء الأسرة من خلال نشر الوعي الأسري والمجتمعي وبناء الاسرة المستقرة ومبادئ التنشئة السليمة للأطفال، ومراعاة الصحة النفسية للأطفال والآباء، لافتًا إلى تعدد الطرق التي يتم استخدامها لمواجهة الظواهر السلبية والأفكار الهدامة بالمجتمع من خلال توعية الأسرة بالمخاطر التي تواجهها.