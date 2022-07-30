أسعار الخضروات اليوم السبت 30-7-2022 في الأسواق المحلية

تحرص الكثير من ربات البيوت على شراء الخضروات وإعدادها في وجبات الطعام، حتى يستطيع الأبناء الاستفادة من فوائدها، وحتى تمد أجسامهم بما تحتاجه من فيتامينات مختلفة تساعدهم على تقوية المناعة وتجنب الإصابة بالفيروسات.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 30 يوليو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق الموجودة في منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- وصل سعر كيلو البصل اليوم لقيمة تتراوح بين 3 و4 جنيهات.

- فيما وصل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- وجاء سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي الأسود بالأسواق إلى قيمة تتراوح بين 6 و8 جنيهات.

- كما بلغ سعر الثوم قيمة تتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

- وتراوح سعر الطماطم بين 2 و3 جنيهات للكيلو.

- فيما سجل سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الطماطم بين 1.5 وجنيهين.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بين 1.5 و3 جنيهات.

- سعر الباذنجان العروس الأسود يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

- الباذنجان العروس الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

- ووصل سعر الكوسة لقيمة تتراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو.

- وجاء الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات.