كلية التمريض بجامعة الإسكندرية تؤجل الكشف الطبي لمد فترة المقابلات الشخصية

أعلنت كلية التمريض في جامعة الإسكندرية، تأجيل الكشف الطبي على الطلاب، وذلك لمد فترة المقابلات الشخصية، نتيجة للإقبال الشديد على التقدم لاختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض.

اختبارات القدرات في كلية تمريض جامعة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته كلية التمريض في جامعة الإسكندرية، فإنه تقرر إقامة اختبارات المقابلة الشخصية والاختبارات اللغه والسمات والتفكير الناقد طول الأسبوع المقبل، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يتم تأجيل الكشف الطبي للطلاب المتقدمين إلى ما بعد يوم 10 أغسطس المقبل.

وأكدت «تمريض الإسكندرية» في بيان لها، أنه على جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات الالتزام بالميعاد المحدد لهم للحضور من الساعة 8.30 صباحا.

شروط اختبارات القدرات في كلية التمريض

كما نُشرت تعليمات خاصة للطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكلية التمريض جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2022-2023، وذلك بناء على ما ورد من المجلس الأعلى للجامعات، واللجنة العليا للقدرات، والتي جاءت كالتالي:

- الحضور في اليوم المحدد لاختبار القدرات من قبل مكتب التنسيق قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل الساعة الثامنة صباحا.

- القيام بدفع رسوم اختبار القدرات إلكترونيا من خلال أي من مصادر الدفع التالية: «امان – مصاري - البريد - سداد - خالص - تمام – ممكن».

مستندات اختبارات القدرات بتمريض الإسكندرية

كما يجب إحضار جميع المستندات المطلوبة والتي تشمل:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه

- صورة من البطاقة الشخصية

- إيصال دفع رسوم اختبار القدرات وصورة منه

- عدد 2 صورة شخصية

تنبيهات اختبارات القدرات في كلية التمريض

- إحضار الأدوات المكتبية لأداء اختبار القدرات والتي تشمل «قلم رصاص، قلم جاف، ممحاة».

-غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية.

- ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.