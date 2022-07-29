ضبط 1540 قضية تموينية وتنفيذ 88266 حكمًا في حملات أمنية موسعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1540قضية تموينية متنوعة من بينها 446 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، و712 قضية في مجال مخالفات المخابز، إلى جانب 9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة.

التحفظ على 19 طن دقيق بلدي مدعم

وتحفظت الحملات على 19٫4 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة الجيزة، و14٫52 طن مواد غذائية بمخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، لعدم الإعلان عن الأسعار، و20 طن أسمنت داخل مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية.

كما ضبطت الحملات 2 طن أسماك مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، و10 أطنان بلح مجفف مجهول المصدر داخل مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، و2٫4 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الغربية، وصادرت الحملات 3 أطنان علف حيواني يشتبه في عدم صلاحيته للاستخدام الحيواني داخل محل لتجارة الأعلاف بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 44 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 25823 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، و17 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 71٫895 طن أقماح محلية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2943، قضية متنوعة، و15749 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و154 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، و108 قضايا متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص».

ضبط 146 قطعة سلاح و162 قضية مخدرات وتنفيذ 88266 حكم قضائى

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ففي مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط عدد 146 قطعة سلاح نارى بحوزة 121 متهمًا و88266 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال المخدرات، تم ضبط 162 قضية مخدرات و106371 مخالفة مرورية متنوعة.