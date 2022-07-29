اقرأه الآن.. دعاء آخر جمعة في السنة الهجرية

يعتبر يوم الجمعة من الأيام الفضيلة التي يستحب فيها الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وهو يوم له روحانياته وطقوسه وذات الأهمية الكبيرة في نفوس المسلمين، وإذا صادف أن يكون آخر يوم في السنة الهجرية يوم جمعة يتعاظم الأجر، ويبدأ الناس بالبحث عن دعاء آخر جمعة في السنة الهجرية، وأفضل الأدعية التي يمكن أن يتضرع بها المسلم.

دعاء آخر جمعة في السنة الهجرية

ويفضل الكثير من المسلمين توديع آخر يوم في السنة الهجرية بالدعاء وبالأخص دعاء اخر جمعة في السنة الهجرية ومن أفضل الأدعية:

اللهمّ في الجمعة الأخيرة أسألك أن تمدّني بالقوّة من عندك فلا حول لي ولا قوة إلّا بك، اللهم ألهمني الصّبر والسّلوان في مصيبتي وأجرني فيها، واخلفني خيرًا منها.

اللهمّ في الجمعة الأخيرة من العام أسألك الرّحمة لأمواتي وأموات المسلمين جميعًا، وأسألك يا ربّ أن ترحمني وأهلي وأحبتي في الدّنيا والآخرة، أنت أرحم الرّاحمين، آمين.

في آخر جمعة من هذه السنة اللهم أرزفنا خبراً تدمع له أعيننا فرحاً يا الله.

آخر جمعة في السنة اللهم أرزقنا خبرا تدمع له أعيننا فرحا اللھم استجابة لكل دعوة.

ومن دعاء آخر جمعة في السنة الهجرية وبداية العام الهجري 1444 الذي له فضل عظيم:

اللهمّ في الجمعة الأخيرة من العام أسألك أن تغفر لي وترحمني، أن ترضَ عنّي وأن تعفُ عن زلّاتي، ارزقني يا ربّ رحمتك في الدّنيا والآخرة، لا إله إلّا أنت سبحانك.

اللهمّ في الجمعة الأخيرة ارزقني الهداية والصّلاح، وارزقني يا ربّ العالمين الثّبات على الطّريق القويم، اللهمّ سهّل عليّ الصّعب وارزقني الرّزق الطّيب الحلال، آمين.

يا أكرم الأكرمين ويا معين الحائرين أسألك في آخر جمعة في السنة أن تجعلها نوراً من الإيمان في قلبي وأن تثبته في قلبي وتبارك لي فيه، اللهم إني أسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

الدعاء له فضل عظيم

ويعد توديع واستقبال العام الهجري من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم، والدعاء فيها له فضل عظيم لأن الدعاء بحد ذاته عبادة، ويعد دعاء آخر يوم جمعة في السنة الهجرية من صالح الأعمال التي ممكن أن يقوم بأدائها المسلم.