حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم قد تكون بحاجة للوقت والدراسة عزيزي مولود برج الأسد على صعيد العمل».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن مولود برج الأسد يتميز بالثقة بالنفس التي تجعله ينجح في كل ما يخطط إليه، فهو ينفذ القرارات الشخصية، كما أن لديه طموحا كبيرا يساعده على التنظيم والتخطيط الجيد للمستقبل.

واليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، قد تكون بحاجة للوقت والدراسة بدقة كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الفخر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوش العاطفة، وقد تجد أنك تميل للانعزال قليلا.