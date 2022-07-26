حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز برج الأسد بالثقة بالنفس التي تجعله ينجح في كل ما يخطط إليه، فهو ينفذ القرارات الشخصية، كما أن لديه طموحا كبيرا يساعده على التنظيم والتخطيط الجيد للمستقبل.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر بمنزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.