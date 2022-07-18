تأجيل محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة دهس 4 أشخاص لـ30 يوليو

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد لجلسة 30 يوليو الجاري.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي بكفالة مالية

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بدهس 4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، في حادث تصادم.

بلاغ يكشف واقعة الدهس في الشيخ زايد

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وتبين إصابة 4 أشخاص، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

التقرير الطبي لضحايا الحادث

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالمصابين، وهم «عبد الله محمد، مصابا بكسر في الجمجمة»، «عبد الله سيد، مصابا بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة القطانية»، «بلال ماهر، مصابا بكسر في الحوض»، «باسم أحمد، مصابا بكسر في الذراع وخدوش في الجسم»، بينما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، ودخل على إثرها لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، وسط استقرار حالته وتمّ التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

الاستماع لأقوال المجني عليه

واستمعت النيابة العامة، لأقوال المجني عليهم والمصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تفاجأوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.