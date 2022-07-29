دعاء آخر السنة الهجرية وأولها.. يريح القلوب ويفرج الهموم

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة حول دعاء آخر السنة الهجرية وأولها، وذلك بمناسبة إعلان رؤية هلال شهر محرم، والتي أعلنتها بالأمس دار الإفتاء المصرية، وتبين لهم أن غدا السبت هو بداية السنة الهجرية الجديدة، وتستعرض «الوطن»، في هذه المناسبة بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها إلى الله سبحانه وتعالى للتقرب وفك الكرب والغم والحزن.

دعاء آخر السنة الهجرية وأولها

وحول دعاء آخر السنة الهجرية وأولها، يمكن للمسلم ترديد العديد من الأدعية المأثورة في بداية الشهر الهجري الجديد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ».

كما ورد الدعاء بلفظ آخر وهو: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

أدعية آخر السنة الهجرية

ومن أدعية آخر السنة الهجرية والتي يستحب قولها مع ختام العام، ومنها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك، اللهم إنّي أسألك أن تباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهمّ نقّني من الخطايا، كما ينقّى الثوب الأبيض من الدّنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثّلج والبرد، اللهم في آخر السنة وأولها وجّهت وجهي إليك اللهمّ إنّي أُشهدك أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لك يا ربّ العالمين».

كما يمكن الاستعانة بأدعية نهاية السنة الهجرية، ومنها «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربّي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت، اللهم في سنتي الجديدة اهدني لأحسن الأخلاق، واصرف عنّي سيئها، اللهم لبّيك وسعديك، أستغفرك وأتوب إليك».

أدعية رأس السنة الهجرية

وقد يلجأ البعض عند ترديد دعاء آخر السنة الهجرية وأولها، الاستعانة بقول أدعية رأس السنة الهجرية، والتي تستعرض «الوطن» بعضها كالتالي:

«اللهم في رأس السنة الهجرية نسألك خير العام الجديد ونعوذ بك من شرّه، اللهم اكتب لنا عمراً جديداً مديداً مباركاً، اللهم ارزقنا الأخوة والأحباب الصّادقين الصّالحين، اللهم قد مددنا أيديدنا راجين منك يا مولانا أن تجعل هذا العام راحةً لنا من كلّ تعب وجلاءً من كلّ حزن».

ويمكن ترديد أدعية السنة الهجرية الجديدة: «اللهم يا جابر الخواطر ويا طبيب الحائرين اللهم اشف كسر قلوبنا في السنة المقبلة، اللهم إنّا نتضرّع إليك ونسألك أن يكون دعائنا وتضرّعنا بين يديك عملاً يقرّبنا منك، اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا شكرك وذكرك وحسن عبادتك».

«اللهم رفعنا أيدينا في بداية عامنا الجديد، فأنت أمرتنا بالدّعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذّب عهدك، اللهم ما كان في هذا العام من خير فاكتبه لي، وما كان فيه من شرّ فاصرفه عنّي برحمتك وقوّتك يا ذا القوة المتين».