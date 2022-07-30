أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات المختلفة، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، اليوم السبت، وتشهد أسعار الأوراق النقدية المختلفة اهتمام عدد كبير من المواطنين لمعرفة أسعارها مقارنة بالجنيه المصري.

وفي هذا الإطار نستعرض أسعار العملات المختلفة في البنوك الحكومية والخاصة، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها وفق آخر توقعات وردت قبل اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وسجلت العملة السعودية في بنك مصر 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وفي بنك CIB سجل نحو 5.05 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، بينما سجل الريال السعودي في البنك المركزي 5.02 جنيه للشراء 5.04 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 22.77 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الدولار في بنك مصر نحو 22.71 جنيه للشراء مقابل 22.90 للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 22.71 جنيه للشراء مقابل 22.90 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.41 جنيه للبيع و19.21 للشراء، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.23 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وسجل الدولار في البنك المركزي المسئول عن المعاملات المالية في مصر نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.