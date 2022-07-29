جودة عبدالخالق يشيد بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في التحضير للحوار الوطني

أشاد الدكتور جودة عبدالخالق، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تسهيل التحضير لبدء جلسات الحوار، و أكد أن كل المسؤولين في الأكاديمية يؤدون مهامهم بكل تجرد وإخلاص.

ولفت عبدالخالق إلى قيام الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي ببذل جهد فائق في تجميع وتبويب المقترحات لتيسير عمل مجلس الأمناء.

كل الظروف ترجح نجاح الحوار الوطني

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أمس، للتشاور حول أولويات القضايا الاقتصادية التي يمكن طرحها على مجلس أمناء الحوار في جلسته المقبلة.

من يسعى لإفشال الحوار الوطني عليه تحمل المسؤولية التاريخية

وقال عبدالخالق إن كل الظروف حتى الآن تشير إلى إمكانية نجاح الحوار، الذي لا يملك أحد ترف إفشاله، ومن يسعى لذلك فعليه تحمل المسؤولية التاريخية عن ذلك، مشيرا إلى أن كل الظروف حتى الآن تشير إلى إمكانية الوصول لأفضل مخرجات ممكنة، من شأنها إحداث النقلة النوعية المأمولة للبلاد على كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.