سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي عمليات بحث على نطاق واسع من المواطنين، حيث يعد من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها مقارنة بالجنيه المصري، في البنوك المختلفة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض الأسعار في عدد من بنك مصر والأهلي والإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للبيع مقابل 5.02 جنيه للشراء في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، سجلت العملة السعودية نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك.