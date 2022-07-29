مصرع عامل سقط عليه حائط أثناء حفر أساس منزل في المنيا

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، تحت أنقاض حائط إنهار عليه أثناء حفر أساس منزل بقطعة أرض فضاء بإحدى القرى التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا.

انهيار حائط أثناء حفر أساس منزل بمطاي

تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطاي، يتضمن وفاة شخص أثناء حفر أساس منزل بعزبة تابعة لمجلس قروي حلوة التابعة لدائرة المركز.

بانتقال رجال البحث الجنائي والفحص تبين أنه أثناء قيام «رمضان.ن»، 19 عاما، عامل، بحفر أساس منزل بقطعة أرض فضاء بعزبة تابعة لقرية حلوه، إنهار حائط ملاصق لقطعة الأرض ونتج عن ذلك وفاته تحت الأنقاض.

نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة

تم انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي لاتخاذ اللازم وعمل كردون أمني حول منطقة الحادث ورفع أنقاض الحائط المنهار واتخاذ الإجراءات القانونية.

ولقى شخص مصرعه، الأحد الماضي، تحت إنقاض حائط إنهار عليه أثناء المشاركة في هدم منزل قديم بإحدى قرى مركز مغاغة.

وبالفحص تبين مصرع «فتاح.م»، 23 عاما، أثناء مشاركته في هدم منزل ملك «س.أ» بقرية شم البحرية، حيث إنهار عليه الحائط أثناء هدم واجهة المنزل ونتج عن ذلك وفاته تحت الإنقاض.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، كما قررت النيابة عرض جثة المتوفي علي مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرتها.