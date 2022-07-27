فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا 14 أغسطس

أعلنت جامعة المنيا عن فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2022/ 2023 بكليات الجامعة لمدة شهر، تبدأ من 14 أغسطس وتنتهي في 13 سبتمبر المقبل، وذلك ما لم يكن هناك نص في لوائح الكليات يُحدد ميعاد آخر للتقدم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، بحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس.

تكريم المنسق العام للجامعة الأهلية

وكرم مجلس جامعة المنيا، خلال جلسته اليوم، الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد، المنسق العام لجامعة المنيا الأهلية؛ تقديراً لمجهوداته خلال الفترة الماضية، وما بذله من جهد وعمل جاد لإنجاز ملف جامعة المنيا الأهلية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على مجهوداتهم الدؤوبة في أعمال التصحيح والرصد وسرعة إعلان النتائج لجميع الفرق الدراسية بالكليات، مؤكداً على سرعة البدء في الاستعداد للعام الجامعي الجديد وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، مستعرضاً الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2022/2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رفع المقررات الدراسية اعتباراً من أول أغسطس

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي أن منصة التعليم الإلكتروني (Thinqi ثينكي) الاحترافية للجامعات المصرية، سيبدأ رفع المقررات الدراسية عليها اعتباراً من أول أغسطس المقبل، لتصبح نقلة حقيقية للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية بجامعة المنيا، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بالتدريب لعددٍ من المنسقين من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، وفرق التعليم الإلكتروني بالجامعة على المنصة الجديدة.

ودعا رئيس جامعة المنيا أعضاء المجلس إلى زيارة مستشفى جامعة المنيا، وتفقد وحدة طب وجراحة العيون، ووحدة طب وجراحات الأطفال، للوقوف على آخر التطورات والأعمال بالوحدتين، تمهيداً لافتتاحهما.