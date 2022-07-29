احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة المستفيد منها 10 ملايين مواطن

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، بما تضمنته الموازنة العامة 2023-2022 من زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب، مؤخرا، حيث تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ زيادة المعاشات الجديدة المخصصة في الموازنة، تسمح بتمويل تلك الزيادة بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، والتي صرفت الزيادة مبكرا.

وردا على التساؤلات العديدة المتعلقة بكيفية حساب الفرق، بعد زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة، أوضح البدوي، أن المعاشات في مصر شهدت زيادة سنوية منذ إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد في 2019، مستطردًا أن المادة 35 من القانون نصت على زيادة المعاشات بشكل سنوي، وهي الزيادة المستهدف بها 10 ملايين مواطن.

حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة

وتابع أن نص المادة تضمَّن زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، موضحا أن طريقة حساب المعاش بعد الزيادة ستكون لمن يتقاضون معاشا بقيمة 1000 جنيه حتى 8000 جنيه، كالآتي:

إذا كانت قيمة المعاش 1000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 1130 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 2000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 2260 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 3000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 3390 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 4000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 4520 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 5000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 5650 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 6000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 6780 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 7000 جنيه، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 7910 جنيهات.

إذا كانت قيمة المعاش 8000 جنيه، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 9040 جنيها.