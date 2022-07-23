والد غريق المنوفية ينتظر انتشال جثة ابنه: «نفسي أحضنه وأدفنه»

تواصل فرق الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية جهودها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، لانتشال جثة الشاب «محمد رضا محمد»، الطالب بكلية الحقوق، الذي لقى مصرعه غرقاً في فرع النيل المار بقرية «الفرعونية»، بدائرة مركز أشمون، حيث تجمع عدد من الأهالي في محيط المكان، في انتظار خروج الجثمان، لإنهاء الإجراءات القانونية وتشييعه إلى مثواه الأخير.

والد غريق أشمون: نزل يستحمى مطلعتش لحد دلوقتي

وقال «رضا شلبي»، والد الطالب الغريق، الذي يجلس على شاطئ النيل، في انتظار خروج جثمان ابنه، وقد تملك منه الحزن، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ابنه لقى مصرعه غرقاً أثناء نزوله للمياه للاستحمام، هرباً من ارتفاع درجة الحرارة، ولم يخرج حتى الآن، وتابع بقوله: «نفسي ابني يخرج علشان أحضنه وأدفنه، وعلشان قلوبنا تبرد، من امبارح واحنا كلنا قاعدين، والإنقاذ بيبحث عن ابني في كل حتة، ونفسي يخرج علشان أرتاح».

الإنقاذ النهري يواصل البحث عن جثة «غريق الفرعونية»

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رجال الإنقاذ النهري في المنوفية يواصلون البحث عن جثة الشاب الغريق، مشيراً إلى أنه يجري زيادة مساحة البحث بشكل مستمر، لحين العثور على الجثمان، مؤكداً أنه منذ الأمس والإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثة الشاب الغريق في مياه النيل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، مساء أمس الجمعة، يفيد بغرق شاب أثناء الاستحمام في فرع النيل، المار بقرية «الفرعونية»، وجرى إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.