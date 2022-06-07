المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة تليفون طالب بالإكراه في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص متهمين بسرقة هاتف طالب جامعي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في أحداث القضية رقم 1316 لسنة 2022، جنايات قسم اول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 422 لسنة 2022 كلي كفرالشيخ.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ

وأحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، في وقت سابق، كلاً من «مدحت أ. م.»، 24 سنة، سائق «توكتوك»، و«مصطفى أ. م.»، 21 سنة، طالب، و«محمد ع. م.»، 31 سنة، فران، يقيمون جميعاً في حي القنطرة بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

ووفق أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، فإنهم في يوم 7 فبراير 2022، سرقوا هاتفاً محمولاً مملوكاً لطالب بكلية التمريض في جامعة كفرالشيخ، عن طريق الإكراه الواقع عليه، حال استقلاله الدراجة البخارية «توكتوك»، قيادة المتهم الثاني، بأن أشهر المتهم الثالث سلاحاً أبيض «سكين»، واضعاً إياه على رقبته.

تحريات المباحث تثبت صحة واقعة السرقة بالإكراه

وكشفت أوراق القضية قيام المتهم الأول بالتعدي بالضرب على المجني عليه، مما أحدث ما به من إصابات، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه كرهاً عنه، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، واعترف المتهمون، أمام التحقيقات، بسرقتهم للهاتف المحمول الخاص بالطالب كرهاً عنه، لتأمر النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.