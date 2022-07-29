وائل الفشني: لم أدرس الموسيقى.. وعندي نوعين من جمهوري بستغربهم جدا

قال الفنان وائل الفشني، إن يوم رأس السنة الهجرية، أحد أهم الأيام التي يهتم بها الشعب المصري، ويرغب دائما في الاحتفال بها، من خلال ذهابهم إلى السيدة زينب أو سيدنا الحسين: «أنا بحب الأجواء دي، وبكون متواجد هناك دايما».

وائل الفشني: بذاكر الغناء بالسمع

أوضح وائل الفشني، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «اللون اللي ظهرت بيه مش بعيد عن الحب في الإنشاد، ودي حاجة من عند ربنا مش من عندي أنا».

وأشار إلى أنه لم يدرس مجال الغناء حتى يتفوق فيه، لذا سعى إلى التعلم ومعرفه كل ما يخص الموسيقي والغناء: «أعتمد على السمع في المذاكرة، واللي بيلزق في ودني بردده بكل الطرق، وعندي 7 من خيلاني شيوخ، وكان أصواتهم حلوة، والمذاكرة بالنسبة ليا أني أسمع، وأحيانا بسمع أنواع مش عايز أسمعها بس علشان أتعلم».

بستغرب نوعين من جمهوري

أوضح وائل الفشني: «الناس لسه بتحب أغنية واحة الغروب وبتطلبها مني، وبيطلب مني أغني للأستاذ سيد مكاوي، وكتير بيحبوا يسمعوني في ابتهالات رمضان، وعندي نوعين من جمهوري بستغربهم جدا، أولهم الأطفال، وثانيهم مرضى متلازمة داون، مرتبطين بيا جدا، وبيحسوني أوي وأنا ببتهل، ده اللي عرفني أني حقيقي مش بكدب».

وأكد الفشني أن بدايته الفنية كانت من خلال كليب «سيبوني أعيش»، مع النجم أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أنه شارك في الكليب بمواويل: «الموسيقار فتحي سلامة منحني فرصة الغناء في فرقة فنية واكتشفني بشكل حقيقي».