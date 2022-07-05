تفاصيل حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي: التذكرة بـ100 جنيه

يستعد المطرب وائل الفشني، لإحياء حفل غنائي بقاعة النهر في قاعة النهر بساقية الصاوي يوم 12 يوليو، ضمن حفلات وقفة عيد الأضحى المبارك 2022، ومن المقرر أن يقدم خلاله تشكيلة متنوعة من أغانيه.

شروط وأسعار حفلة وائل الفشني

وتُقام الحفلة فى تمام الساعة السابعة والنصف، وجاء من بين شروطها أن التذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، مع منع دخول جميع أنواع الكاميرات، والمأكولات والمشروبات.

وأعلنت ساقية الصاوي، عبر موقعها الإلكتروني، سعر تذكرة الدخول بـ100 جنية للفرد الواحد.

وقدم وائل الفشني، حفلا غنائيا في مارس الماضي، ضمن فاعليات الليلة الثانية من برنامج «هل هلالك» الذي يعرضه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حيث تألق بعددا من أغانيه الدينية.

آخر أعمال وائل الفشني

يذكر أن آخر أعمال وائل الفشني، أغنية «أيام» التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور، وحققت الأغنية مليون و 600 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان محمد نوارة.

مشاركة الفنشني في أحتفالية افتتاح طريق الكباش

وفي وقت سابق، شارك «الفشني» في افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأغنية «الأقصر بلدنا» للفنان الراحل محمد العزبي، وسط إعجاب الحضور.