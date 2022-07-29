مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بمنزلها في العدوة بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، مساء اليوم الجمعة، وذلك داخل منزلها في قرية الشيخ مسعود غرب مركز العدوة في أقصي شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الكهرباء تصعق طفلة بقرية الشيخ مسعود

تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة العدوة يتضمن العثور علي جثة طفلة عمرها 4 سنوات هامدة داخل منزلها بقرية الشيخ مسعود التابعة لدائرة المركز.

بانتقال الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطفلة تدعي «فاطمة-ه» 4 سنوات، وصعقت بالكهرباء داخل المنزل ونتج عن ذلك وفاتها.

مناظرة جثة الطفلة لتحديد سبب الوفاة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى العدوة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وكلفت مفتش صحة المركز والطب الشرعي بمناظرة الجثة وتوقيع الكشف عليها لتحديد سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية طبية من عدمه.