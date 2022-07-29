غلق طريق الفقاعى بأبوقرقاص في المنيا لمدة شهر لأعمال صيانة محطة صرف صحي

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، عن مد غلق طريق قرية الفقاعى، بمركز أبو قرقاص، نظراً لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال انحدار صرف صحي بقرية الفقاعي التابعة لمجلس قروي بني موسي، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل وحتى انتهاء تنفيذ الأعمال.

طريق مصرف المحيط البديل

وذكر البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، على «فيسبوك» أنه تم الاتفاق على توفير طريق بديل، على أن يصبح الطريق البديل مصرف المحيط – بني عبيد – السلطان حسن – ترعة سرى باشا اتجاه الخياري.

حادث تصادم بالمنيا الجديدة

وشهدت المنيا اليوم وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1536 ن ا ب ملاكي، و1726 ن ي د ميني باص، بالطريق الأوسط الذي يربط بين مدينة المنيا والمنيا الجديدة.

بالفحص تبين إصابة كل من: طارق محمود 56 عاما، سائق، وشقيقته نعيمة 18 عاما، صباح نادي 35 عاما، احترام إسماعيل 47 عاما، وأسماء عبد النبي 23 عاما، وجميعهن عاملات بمصنع للملابس الجاهزة بالمنيا الجديدة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال المرور لرفع آثاره، وأفادت التحريات الأولية أن سبب التصادم بين السيارتين السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.