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محمود مسلم

بريد الوطن .. لا تخجلى

كتب:

الوطن
09:28 م | الجمعة 29 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فالحبُّ لو تدرينَ

ليسَ بمخجلِ

فإذا تفجّرَ بيننا

شهدُ الغرامِ

كزمزمٍ فلتنهلى

ولتسقنى ما تشتهى

الأشواقُ لا تتخاذلى

وتمايلى على دقاتِ قلبى

تمايلى وغرِّدى مثلَ البلابلِ

بالغرامِ ورتِّلى وتفاءلى

يا كلَّ أسرابِ المخاوفِ

فى ملامحكِ ارحلى

وتَمهَّلى إننى صبُّ تمرَّدَ

فوقَ عاداتِ القبيلةِ

واستبحتُ على عيونكِ

عُرفَ كلِّ قبائلى

وجئتُ أعلنُ يا جميلةُ

أن حُبكِ قاتلى

                                                                           أشرف القط 

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