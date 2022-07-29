بريد الوطن .. لا تخجلى

فالحبُّ لو تدرينَ

ليسَ بمخجلِ

فإذا تفجّرَ بيننا

شهدُ الغرامِ

كزمزمٍ فلتنهلى

ولتسقنى ما تشتهى

الأشواقُ لا تتخاذلى

وتمايلى على دقاتِ قلبى

تمايلى وغرِّدى مثلَ البلابلِ

بالغرامِ ورتِّلى وتفاءلى

يا كلَّ أسرابِ المخاوفِ

فى ملامحكِ ارحلى

وتَمهَّلى إننى صبُّ تمرَّدَ

فوقَ عاداتِ القبيلةِ

واستبحتُ على عيونكِ

عُرفَ كلِّ قبائلى

وجئتُ أعلنُ يا جميلةُ

أن حُبكِ قاتلى

أشرف القط

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