بريد الوطن .. لا تخجلى
كتب:
الوطن
09:28 م | الجمعة 29 يوليو 2022
صورة تعبيرية
فالحبُّ لو تدرينَ
ليسَ بمخجلِ
فإذا تفجّرَ بيننا
شهدُ الغرامِ
كزمزمٍ فلتنهلى
ولتسقنى ما تشتهى
الأشواقُ لا تتخاذلى
وتمايلى على دقاتِ قلبى
تمايلى وغرِّدى مثلَ البلابلِ
بالغرامِ ورتِّلى وتفاءلى
يا كلَّ أسرابِ المخاوفِ
فى ملامحكِ ارحلى
وتَمهَّلى إننى صبُّ تمرَّدَ
فوقَ عاداتِ القبيلةِ
واستبحتُ على عيونكِ
عُرفَ كلِّ قبائلى
وجئتُ أعلنُ يا جميلةُ
أن حُبكِ قاتلى
أشرف القط
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