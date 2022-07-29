غريق و3 مصابين في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه غرقا وأصيب 3 آخرين في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء 3 بلاغات منفصلة عن وقوع حوادث متفرقة بجنوب سيناء، أسفرت عن وقوع حالة غرق وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة علي طرق جنوب سيناء.

انتشال جثة غريق من شاطئ قرية سياحية

البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة رأس سدر يفيد بانتشال جثة غريق من شاطئ قرية سياحية في راس سدر، وتبين أن الغريق يدعى محمود محمد السيد بغدادي 18 سنه من محافظة الشرقية، جري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى رأس سدر واخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة وتسليمه لذويه.

البلاغ الثاني يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل طور سيناء بحي الزهراء، واسفر الحادث عن إصابة شاب يدعي احمد مصطفى عبد الخالق 21 سنة، من طور سيناء، وتعرض الشاب لبتر بإصبع الإبهام بالأيسر، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جري نقله إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء بالإسعاف.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بشرم الشيخ

البلاغ الثالث يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري قبل الرويسات بشرم الشيخ، أسفر الحادث عن إصابة، حسين أحمد حسين ابراهيم 32 سنه الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة، وجمعه سعيد محمد سليمان 38 سنه الجيزة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إن حالات المصابين مستقرة ويتلقون العلاج.