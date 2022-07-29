حبس رجل وزوجته وابنهما بتهمة قتل شاب في مشاجرة بالشرقية

قررت الجهات المختصة في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حبس شاب ووالده ووالدته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بينهم في قرية الحماديين التابعة لمركز أبو كبير، بسبب خلافات الجيرة.

بلاغ بمشاجرة في قرية الحماديين بأبو كبير

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بتلقي المركز بلاغا بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص بقرية الحماديين أم عثمان التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة «وليد. ص. ع»، 23 عاما، بعدة طعنات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين شقيق المجني عليه وجيرانه، وتدخل المجني عليه لمحاولة السيطرة على الموقف.

وفاة الشاب في وقت لاحق متأثرا بإصابته

وتبين أنه تم الاعتداء عليه من قبل جاره ووالده ووالدته مستخدمين أسلحة بيضاء وشوم، ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

القبض على المتهمين بقتل الشاب

وألقت الشرطة القبض على المتهمين وتم الدفع بقوة أمنية للبقاء في مكان الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، خاصة بعد وفاة المجني عليه، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الشاب المجني عليه، وأصدرت قرارها المتقدم.