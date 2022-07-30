أول تعليق من محمد يسري بعد تعرضه لجلطة (فيديو)

طمأن الفنان محمد يسري عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الجمهور عن حالته الصحية من خلال فيديو.

وقال محمد يسري في الفيديو: «الحمدلله بخير الموضوع الأحد الماضي شعرت بألم في صدري وضغطي وطي وجسمي كان متلج ومكنتش أعرف إيه حدث لي، كنت متخيل إنها هتعدي وأخذت سيارتي وذهبت للمستشفى واستقبلوني كويس جدا، وكنت داخل على رجلي ولكن بعد الفحوصات تم اكتشاف إصابتي بجلطة في الشريان الأمامي في القلب».

يسري: أقضي الآن فترة نقاهة

وأضاف محمد يسري: «الحمدلله دخلت أجريت قسطرة وركبت دعامة ومكثت 48 ساعة في الرعاية المركزة و48 ساعة في غرفة عادية، ثم غادرت المستشفى»

واختتم: «يا جماعة اهتموا بصحكتم، الصحة نعمة متعملوش زيي وتهملوا نفسكم، أنا دخلت المستشفى قبل 48 ساعة من تسريب الخبر، مكنتش عايز أعلن ولكن الحمدلله أنا خرجت حاليا وأقضي أسبوع نقاهة في المنزل، وبعد ذلك سأستأنف نشاطي الفني».