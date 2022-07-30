بالأسماء.. إصابة سيدتين وطفلة في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيبت سيدتان وطفلة، إثر انقلاب مركبة «توك توك»، بطريق «مصر - أسيوط» الزراعي، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب مركبة «توك توك» بالطريق الزراعي، أمام قرية الزيتون دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة سيدتين وطفلة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

بيانات المصابات حادث انقلاب توك توك بزراعي بني سويف

واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابات في الحادث، وهن تريزا مسيح شعيب، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وميرفت طلعت جرجس، 32 سنة، مصابة بجروح قطعية بفروة الرأس، وإيفون عزت بيباوي، 13 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وكلهن مقيمات في قريه بني عدي بمركز ناصر.

جار تقديم العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.