إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في البحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 75 اتجاه القاهرة؛ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من «إيمان. م. ع»، 34 سنة، مقيمة القاهرة، مصابة بكدمات متعددة وكسر في الساق اليمنى، «أمل. م. ع»، 56 سنة، مقيمة القاهرة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى، «ليلى. م. ال»، 83 سنة، مقيمة القاهرة مصابة بكدمات متعددة بعموم الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

كان قد شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث عبور مشاة مما أدى إلى مصرع عامل، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.