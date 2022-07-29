إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الأوسط بالمنيا الجديدة

أصيب 5 أشخاص، بينهم 4 سيدات يعملن بمصنع للملابس الجاهزة، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تصادم بين ملاكي وميني باص

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «1536 ن ا ب» ملاكي، و«1726 ن ي د» ميني باص، بالطريق الأوسط الذي يربط بين مدينة المنيا والمنيا الجديدة، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص بينهم سيدات.

نقل 5 مصابين بينهم سيدات للمستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من طارق محمود، 56 عاما، سائق، وشقيقته نعيمة، 18 عاما، وصباح نادي، 35 عاما، واحترام إسماعيل، 47 عاما، وأسماء عبد النبي، 23 عاما، وجميعهن عاملات بمصنع للملابس الجاهزة بالمنيا الجديدة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات بأنحاء الجسم واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره، وأفادت التحريات الأولية أن سبب التصادم بين السيارتين السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.