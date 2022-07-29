الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بأطفيح

بدأت جهات التحقيق في الجيزة، في سماع أقوال 3 مصابين بحادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح.

جهات التحقيق تطلب تقارير الحالة الصحية للمصابين

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسبابه، واستدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال الحادث، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على الظروف والملابسات، وطلبت جهات التحقيق تقارير الحالة الصحية الخاصة بالمصابين للاطلاع عليها.

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي في منطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود 3 مصابين جرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

رفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بالأوناش وفرقة من رجال المرور فور تلقيها البلاغ، لرفع آثار الحادث وإزالة الحطام الناتج عن التصادم، وتسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت جراء وقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات في الواقعة.