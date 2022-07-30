منصة إدارة التعلم الإلكتروني.. اعرف طريقة الوصول للمناهج الدراسية

منصة إدارة التعلم الإلكتروني، هي محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية على الفهم بشكل أفضل، ويجب على الطالب معرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس لمساعدته على المذاكرة من المحتوى المتاح على المنصة، بحسب الموقع الرسمي للمنصة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

منصة التعلم الإلكتروني، تشمل نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، وتمارين تساعد على تقييم فهم الطالب للموضوع وتصحيح الأخطاء.

كيفية الدخول لمنصة التعلم الإلكتروني

ويمكن الدخول على المنصة من خلال جهاز التابلت للوصول إلى محتوى تفاعلي مربوط بالمنهج والكتب الدراسية لجميع المواد الدراسية، إذ أكدت المنصة عبر موقعها، أنَّ القنوات التعليمية وسيلة أساسية إلى جانب أيام الحضور إلى المدرسة لشرح المواد غير المضافة إلى المجموع، والتطبيقات العملية على ما تمّ مشاهدته على القنوات والتقييم من معلم الفصل، إضافة إلى وسائل أخرى ستساعد على المذاكرة مثل منصة «إدمودو» التي تتيح التواصل الدائم مع معلم الفصل.

القنوات التعليمية هي الوسيلة الرئيسية تغطي كل المواد الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة والدراسات الاجتماعية، وبعد ذلك في أيام الحضور إلى المدرسة لشرح المواد غير المضافة إلى المجموع، والتطبيقات العملية على ما تمّ مشاهدته على القنوات والتقييم من معلم الفصل، ذلك بالإضافة إلى وسائل أخرى تساعد الطالب على المذاكرة مثل: المكتبة الرقمية، التي تغطي مواضيع كثيرة في المنهج وتتضمن فيديوهات قصيرة.

خطوات الدخول على منصة إدارة التعلم الإلكتروني

- الدخول على رابط بنك المعرفة المصري.

-الضغط على زر «الدخول بالحساب الموحد».

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة كود الطالب.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

توفير منصات تعليمية عديدة

وفي سياق متصل، أكّدت وزارة التربية والتعليم، أنّها حريصة على توفير العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي بشكل جيد بجانب الحضور الفعلي إلى المدارس، موضحة أنَّ هذه المنصات تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم بجانب توفيرها مجموعة مهمة من التدريبات والنماذج الاسترشادية التي مكن الطلاب من التدريب على نوعية الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين ضمن فلسفة التعليم الجديدة.