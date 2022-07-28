«التعليم العالي»: توفير مرشدين بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب بالتنسيق الإلكتروني

قال الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم وضع خريطة العام الدراسي الجديد، حيث إن 1 أكتوبر هو بداية العام الجامعي 2022/2023، ويوم 9 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 28 يناير 2023، ويكون 11 فبراير بداية الفصل الدراسي الثاني، وينتهي 1 يونيو لتبدأ امتحانات نهاية العام.

استغلال الإجازة الصيفية في التجهيز والصيانة والترتيبات للعام الدراسي القادم

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في برنامج «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أنه جارٍ الآن استغلال الإجازة الصيفية في التجهيز والصيانة والترتيبات للعام الدراسي القادم، حيث يتم تجهيز المرشدين الأكاديمين المنوط بهم مساعدة الطلاب في التعامل مع الحاسبات خلال فترة التنسيق، وأعمال الصيانة للمدن الجامعية والتجهيزات التي تشمل قاعات الدراسة والمدرجات، إضافة إلى لجان الصحة المهنية.

مساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني بكل الجامعات الحكومية

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي على توفير مرشدين أكاديمين فنيين مدربين لمساعدة طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى توافر معامل حاسبات مجهزة لاستقبال الطلاب الراغبين في القيام بالتنسيق الإلكتروني بكل الجامعات الحكومية بالمحافظات كافة، منوهًا عن إمكانية اختيار كل طالب الجامعة الأقرب لمقر سكنه.

زيادة عدد الجامعات التي تدخل التصنيف الدولي سنويًا

وأوضح عبدالغفار أنه يزداد كل عام عدد الجامعات التي تدخل بالتصنيف الدولي، بالتصنيفات المختلفة رغم تصنيفاتها المختلفة، مثل شنغهاي والبريطاني والأمريكي والأسباني والهولندي، مشيرًا إلى وجود منافسة بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، لافتًا إلى دعم الوزارة للجامعات فنيًا.