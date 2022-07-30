7 معلومات عن إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق.. قُتل على يد نجله

خلال الساعات الماضية، كان مقتل إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق على يد نجله «شريف» بـ«فازة» نحاسية في بنها هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لقي مصرعه بعد اعتداء الابن على والده ووالدته، إذ توفيت الأم في الحال وبقي الأب في المستشفى 10 أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس متأثراً بجراحه داخل إحدى المستشفيات، لذا تستعرض «الوطن» 7 معلومات عن إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق.

من هو إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق الذي قُتل على يد نجله؟

1- لعب إبراهيم الدسوقي في فريق نادي الزمالك، ويعد أحد أبرز نجوم كرة القدم في فترة السبعينات من القرن الماضي.

2- لعب إبراهيم الدسوقي أيضاً في فريق بنها.

3- مثل لاعب نادي الزمالك الأسبق المنتخب المصري.

4- كان يُلقب الراحل إبراهيم الدسوقي في الملاعب بـ «المني».

5- كان «الدسوقي» عضواً في مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، كما أنه يُعد من أحد أعمدة النادي تاريخياً.

6- هو بطل واقعة شهيرة لإلغاء الدوري العام في موسم 1971 - 1972، بسبب أعمال شغب الجماهير في مواجهة كانت بين ناديي الأهلي والزمالك، حيث حصل إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك وقتها على ضربة جزاء ضد حارس مرمى النادي الأهلي، ونزل الجمهور الأحمر إلى الملعب اعتراضاً على قرار الحكم واعتبر الحكم الزمالك فائزاً بالمباراة ولكن الأهلي اعترض وانسحب من بطولة الدوري، وفي النهاية تم إلغاء الموسم بالكامل.

7- توفي إبراهيم الدسوقي أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ65 عاماً، بعدما اعتدى نجله عليه بـ«فازة نحاسية» وهو في حالة هياج.

تصدر إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك الأسبق منصات مواقع التواصل الاجتماعي

وكان إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك الأسبق قد تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، بسبب حادث مقتله على يد نجله «شريف» الذي تعدى أولا على والدته وخنقها ولفظت أنفاسها الأخيرة، ثم تعدى نجله عليه بـ«فازة نحاسية» ليسقط الأب على الأرض ويظل 10 أيام داخل المستشفى في محاولات مستمرة من جانب الأطقم الطبية لعلاجه، ولم يكتفي الابن بذلك بل تعدى على جدته وابن شقيقته بعد ذلك.