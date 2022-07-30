تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنات.. طب الأسنان 95% والهندسة 93%

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنات، يشهد عمليات بحث واسعة عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2022، إذ كشفت مشيخة الأزهر منذ أيام، عن النتيجة، في مؤتمر عقد بمقر المشيخة، معلنة أسماء الأوائل بقسم الأدبي، العلمي، والعلوم الإسلامية.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنات

وفيما يخص تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنات، «الوطن» تعيد نشر نتيجة تنسيق العام الماضي، للقسم علمي بنات، وفقا لما أعلنها الأزهر في حينها، التي جاءت كالتالي:

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات القاهرة جامعة الأزهر 96.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات دمياط جامعة الأزهر 96.15%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات أسيوط جامعة الأزهر 95.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بنات القاهرة جامعة الأزهر 95.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة جامعة الأزهر 94.92%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات أسيوط جامعة الأزهر 94.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنات القاهرة جامعة الأزهر 93.08%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 91.08%.

رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر

ومن المقرر فتح باب تلقي الطعون أمام طلاب الأزهر الشريف، الاثنين المقبل الموافق 1 أغسطس، وفقا لما أعلنه محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال مؤتمر إعلان النتيجة، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنــــا، لتسجيل الطعون عقب فتح الباب.

التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

وحدد وكيل الأزهر المعايير التي تحكم عملية التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، مشيرا إلى أنَّ باب التظلم سيمتد على مدار شهر على أن يغلق أبوابه، في 31 أغسطس القادم، كما أوضح «الضويني» أنًّ رسم التظلم على المادة الواحدة قدره 100 جنيه، ويتم فحص طلب التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ، تقديمه، ويخطر الطالب بالنتيجة التي توصل إليها التظلم، كما كشف وكيل الأزهر عن السبب وراء عدم حصول هذه الدفعة على الدرجات النهائية أثناء إعلان النتيجة.