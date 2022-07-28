محافظ الفيوم يشهد تكريم وكيل التضامن لبلوغها سن المعاش

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، حفل تكريم إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بمناسبة بلوغها السن القانونية للمعاش، والذي أُقيم بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، وأيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والعاملين بمديرية وإدارات التضامن الاجتماعي بالفيوم.

المحافظ يقدم التهنئة لوكيل التضامن

وقدم محافظ الفيوم، في كلمته، تهنئته القلبية إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إيمان أحمد زكي، لبلوغها السن القانونية للمعاش، متمنياً لها التوفيق في حياتها المستقبلية، وأن يمتعها الله بالسعادة والصحة والعافية.

الأنصاري يثمن جهود «وكيل التضامن» خلال فترة عملها بالفيوم

وثمّن المحافظ جهود السيدة إيمان أحمد زكي، خلال فترة عملها وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث اتسمت بالجدية والكفاءة والتفاني في العمل وتحمل المسئولية، دون كلل أو ملل في خدمة قطاع كبير من أهالي المحافظة، مؤكداً أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وفي الوقت ذاته تحفيز لمن يخلفهم.

«وكيل التضامن» تعرب عن شكرها للجميع

ومن جانبها، أعربت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن شكرها وتقديرها لحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفل تكريمها، كما أعربت عن شكرها لجميع الحضور ولزملائها بمديرية التضامن الاجتماعي، على فترة عملها معهم، متمنية التوفيق للجميع.

«الأنصاري» يهديها درع المحافظة

عقب ذلك قام محافظ الفيوم بتسليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، درع المحافظة، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، كما قام ممثلو الجمعيات الأهلية بإهدائها الدروع التذكارية، تقديراً لعطائها خلال فترة عملها.