اعرف شروط ومواعيد التحويل بين الأزهر والمدارس.. تستمر لمدة 30 يوما

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمراحل التعليم المختلفة، عن شروط ومواعيد التحويل بين الأزهر والمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي مقرر لها أن تستمر لمدة شهر من بداية فتح باب تلقي طلبات التحويل.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للتحويل بين الأزهر والمدارس الحكومية والخاصة التابعة لها ومواعيد التحويل.

شروط التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم

ووضعت وزارة التربية والتعليم بوضع مجموعة من الشروط للتحويل بين التربية والتعليم والأزهر، إذ يقتصر التحويل على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية، على أن يتمّ تحويلهم إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

ويشترط أيضاً توافق سن قبول الطالب الذي يرغب بالتحويل من الأزهر مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، وذلك عند قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

وأن يتقدم ولي أمر الطالب الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، وذلك للتحقق من تطبيق شرط السن، ويكون تطبيق شـرط مناظرة السن حتى نهاية المرحلة الابتدائية.

ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم 2022

- عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولاً، إذ لا يُعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الأزهر.

- الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل، إذ يقدم مع طلب التحويل موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.

- التنبيه المشدد على المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخاً بتاريخ واضح وإلا فلن يُعتد بطلب التحويل.

- تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم بحالته الموضحة، وذلك من خلال بيان تدرجه الدراسي (ناجح / راسب) بالعام الدراسي 2022.

- الطلاب المستنفدون لسنوات الرسوب «عامين» في الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج «منازل» بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

مواعيد التحويل بين الأزهر والمدارس الحكومية

ويستقبل قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية بجميع المحافظات طلبات التحويل من المعاهد إلى مدارس التربية والتعليم والعكس، للعام الدراسي 2022-2023، بداية من 1 أغسطس التي تستمر لمدة شهر.