لشكه في سلوكها.. «سيد» استدرج زوجته لمكان مهجور وأنهى حياتها في إمبابة

انبعاث الرائحة الكريهة من أحد الأماكن المهجورة، كان السبب في اكتشاف جريمة مر على تنفيذها حوالي أسبوع كامل دون أن تُكتشف، بعدما ارتكبها أحد الأشخاص بحق زوجته بعدما كثُرت بينهما الخلافات الزوجية والأسرية.

الخطة

خطة كان يدبر لها الزوج لمدة تجاوزت الشهر تقريبًا حينما بلغت الأمور ذروتها بينهما، مشاكل وخلافات بشكل يومي بسبب شكه في سلوكها، فأخذ يفكر كيف ينهي حياتها، وخطط أكثر من مرة لذلك، لكنه يتراجع قبل التنفيذ، بسبب الخوف من أن ينكشف أمره، إلى أن استقرت في رأسه فكره وهي الاتفاق معها على بداية حياة جديدة دون مشاكل وسيبدأها معها بالتنزه سويًا في أحد الأماكن وزيارة أقاربها.

الشك تملك من قلبه

رحبت الزوجة بالاتفاق المُبرم بينها وبين زوجها «سيد.ع»، يعمل بائع متجول، لأن المشاكل بينهما أخيرًا ستنتهي، لكنها لم تكن تعلم بغدره بعدما اصطحبها إلى أحد الأماكن المهجورة، بمنطقة إمبابة واستل سلاح أبيض -سكين- كان بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، وسط صرخاتها، ولكن الشك كان قد تملك من قلبه، فنفذ جريمته دون شفقة أو السماع لاستغاثاتها.

رائحة كريهة تكشفت الجريمة

نفذ المتهم جريمته، ومحى آثارها وأخذ السكين الذي نفذ به الجريمة وترك زوجته جثة هامدة غارقة في مكانها، إلى أن انبعثت رائحة كريهة من أحد المباني، فأخذ العمال الذين يعملون في أماكن قريبة من مسرح الجريمة بخطوات بطيئة السير نحو مكان انبعاث الرائحة.

صعد عدد من العمال وراء الرائحة، فوجدوا في أحد الأدوار الخاصة بالمبني مسرح الجريمة جثة لسيدة في حالة تعفن رمي ومنتفخة، وحولها دماء قد جفت لمرور وقت عليها، هرول العمال في خطوات سريعة يستغيثون، وأبلغوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التي انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وتمّ نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رحلة بحث استغرقت وقتًا في البحث عن القاتل، بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في مكان الواقعة، لكن جرى اكتشافها، كما تمّ الوصول إلى الجاني والقبض عليه بعد أسبوع، واعترف تفصيليًا بارتكابه للواقعة، بسبب شكه في سلوك زوجته، والخلافات الأسرية المتكررة فيما بينهما.

السجن المؤبد

تحرر ضد المتهم المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحُيل إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، التي أسدلت ستارها على القضية بالسجن المؤبد للمتهم.