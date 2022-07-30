تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات.. طالع أرقام العام الماضي «صور»

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول يبحث عدد من الطلاب عن نتيجة تنسيق العام الماضي استعدادا لتوقع أو عرفة مؤشرات تنسيق العام الجديد، لاسيما وأنه سيتم إعلان مجاميع التنسيق لجميع الكليات بعد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني، ويستعرض التقرير التالي تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات بالإستعانة بصور من ملف نتيجة التنسيق التي أعلنت.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات

وبخصوص موضوع تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات فقد أعلن الأزهر الشريف عن كليات تقبل من 50% لطالبات الأزهر العام الماضي وتشمل الآتي:

- كلية البنات الإسلامية أسيوط، شعبة الشريعة والقانون، انتساب: 315 درجة بنسبة 50%، عدد الطالبات المقبولات 303 طالبات.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات أسيوط، انتظام: 315 درجة بنسبة 50%.

- كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، شعبة لغة عربية، انتظام: 315 درجة بنسبة 50%.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف، شعبة أصول دين، انتساب: 315 درجة بنسبة 50%.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف، شعبة الشريعة الإسلامية، انتساب: 315 درجة بنسبة 50%.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، القاهرة، شعبة الشريعة الإسلامية فصول الفيوم، انتساب: 315 درجة بنسبة 50%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

كما شمل تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات كليات بجاميع مرتفعة ومنها:

- كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة الجغرافيا، انتظام: 532 درجة بنسبة 84.44%.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة اللغة العبرية وآدابها، انتظام: 531 درجة بنسبة 84.29%.

- كلية التربية بنات أسيوط، قسم رياض الأطفال، انتظام: 531 درجة بنسبة 84.29%.

- الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، شعبة علم نفس، انتظام: 528 درجة بنسبة 83.81%.

كلية التربية بنات أسيوط، انتظام: 524 درجة بنسبة 83.17%.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، الدقهلية، شعبة تاريخ، انتظام: 522 درجة بنسبة 82.86%.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، قسم اجتماع، انتظام: 517 درجة بنسبة 82.06%.ة

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

وبالإضافة إلى تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات فقد عقدت جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا العام الماضي لإعلان نتيجة تنسيق القَبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي المنتهي، بعدما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها (‏العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020 /2021م‎.‎

وقد بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا 723 طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا و977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا و294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا 241 طالبة.

وفيما يلي صور من تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي بنات: