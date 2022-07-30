41 وظيفة مطلوبة في السعودية.. تعرف على المؤهلات والشروط

كشف موقع «فرصة» المعني بتوفير الوظائف خارج مصر وداخلها عن حاجة بعض شركات إلحاق العمالة لموظفين جدد للعمل في المملكة العربية السعودية بشرط توافر مجموعة من الخبرات والمؤهلات، ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وجاءت تفاصيل الوظائف المتاحة للعمل في السعودية، والتي تنوعت بين محاسب وأخصائية وممثل مبيعات داخلية، على النحو التالي:

وظيفة مسوق إلكتروني

اسم الشركة: الحبيب.

مقر التقديم للعمل: الجيزة.

سنين الخبرة: 2 - ‎10 سنوات.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة موظف أسهم

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير مراجعة لمكتب محاسب قانوني

اسم الشركة: محاسبون ومراجعون قانونيون.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 1000 ريال سعودي.

وظيفة محاسبه

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أخصائية طوارئ

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 4 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائية باطنة

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 4 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: الحربي للتجارة.

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

سنين الخبرة: 2 - ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات «فوق متوسط»، ( دبلوم تجاري خمس سنوات - مصارف).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2300 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 100 - 1000 ريال سعودي.

وظيفة ممثل مبيعات داخلية

اسم الشركة: الحبيب.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

سنين الخبرة: 2 - ‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات، «فوق متوسط» ( معهد فني صناعي).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الاضافية: 300 - 1000 ريال سعودي.

وظيفة أخصائية تمريض

اسم الشركة: الشركة المصرية السعودية للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5000 - 5500 ريال سعودي.

وظيفة عامل زراعي نخال

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة ميكانيكي معدات ثقيلة

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

رخصة معدات ثقيلة: نعم.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة عارض ومدرب خيل لمسابقات الجمال

اسم الشركة: الصياف للاستشارات الهندسية.

مقر التقديم للعمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.