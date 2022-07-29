وظائف متاحة في بنك المشرق والأهلي الكويتي وCIB.. اعرف الشروط

أعلن كل من بنك المشرق والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي CIB، عن حاجتها لشغل وظائف خالية، شرط توافر بعض المهام في المتقدم للوظيفة فضلا عن ضرورة تواجد بعض المؤهلات والخبرات، كإجادة بعض اللغات وقضاء سنوات خبرة محددة.

ووفق إعلان الوظائف بحسب البنوك المذكورة، ترصد «الوطن» الشروط وكيفية التقديم، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظائف البنك الأهلي الكويتي

وبحسب الصفحة الرسمية للبنك الأهلي الكويتي عبر موقع الوظائف «linked In»، فإن البنك في حاجة إلى وظيفة مدير علاقات الشركات، وفيما يلي الشروط:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات / الخبرة.

- يمتلك من 3 إلى 5 سنوات خبرة في القطاع المصرفي.

- لدية خبرة في الخدمات المصرفية للشركات أو تحليل الائتمان أو في دعم إدارة العلاقات.

- لدية سجلا ناجحًا في دعم عملاء الشركات الكبرى.

- لدية خبرة في تحليل الائتمان وعملية الائتمان وإدارة المحافظ.

- يستطيع فهم المنتجات والخدمات المصرفية للشركات.

- لدية معرفة بالممارسات والعمليات المصرفية للشركات.

- حاصل على دورة ائتمانية.

- إعداد المستندات المطلوبة للمنشأة المعتمدة مع مسؤول الائتمان والقانون، للسماح بالاستخدام السريع للمرافق المعتمدة.

- تحديد فرص المبيعات وتسويق وبيع المنتجات والخدمات والحلول وإغلاق المبيعات/ التسليم.

- تطوير الأعمال التجارية مع العملاء المحتملين، ورفع مكانة البنك الأهلي الكويتي في هذا القطاع.

- التقديم يتم من خلال موقع البنك الأهلي الكويتي عبر «linked In».

وظائف بنك المشرق

وعبر «linked In»، نوه بنك المشرق عن حاجته لشغل وظيفة مدير علاقات بشروط هي:

- خريج جامعي.

- خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مماثلة مع بنك آخر أو شركة خدمات مالية.

- أرقام قوية في البيع والاستثمارات ومعرفة كافية بالأسواق المالية.

- مهارات شخصية قوية وحساسية ثقافية.

- مهارات إدارة العلاقات والشبكات.

- - التقديم يتم من خلال موقع بنك المشرق عبر «linked In».

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وأخيرًا، كشف البنك التجاري الدولي عبر موقعه الرسمي، عن توافر وظائف خالية لدى البنك، وتفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة مدير الشؤون التنظيمية

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8-12 سنة في العمل المصرفي؛ منها 6 سنوات على الأقل في منصب إداري في الشؤون التنظيمية / الامتثال / التدقيق / المخاطر.

- معرفة جيدة بالمنتجات / الخدمات المصرفية.

- خبير الموضوع (SME) في فهم لوائح البنك المركزي المصري.

- فهم قوي لعمليات البنك الداخلي للبنك.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- القدرة على التواصل بشكل فعال، شفهيًا وخطيًا، مع كبار أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

- ضليع في اللوائح والقوانين المحلية.

- إجادة عرض التقارير و PowerPoint التقديمي.

- التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التجاري الدولي.

وظيفة مدير الامتثال الاستشاري

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 12 عامًا من الخبرة المصرفية لتشمل؛ 6 سنوات على الأقل من الخبرة في الجرائم المالية / الامتثال / التدقيق / المخاطر.

- شهادة ذات صلة في الجرائم المالية والامتثال والمخاطر والتدقيق.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مستخدم ماهر لبرنامج MS Office، ينتج نظم معلومات أساسية عالية الجودة.

- مهارات اتصال ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين بشكل فعال، شفهيًا وخطيًا.

- إجادة مراجعة وكتابة التعليمات / كتيبات الإجراءات.

- معرفة جيدة بمنتجات وخدمات البنك للأفراد والشركات.

- التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التجاري الدولي.