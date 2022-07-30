أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر.. تبدأ من 69 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة هدوءا في الأسعار وحركة البيع والشراء بسبب أزمة التضخم العالمية التي يشهدها سوق السيارات الحديثة في العالم.

وقال عبدالله على محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة لـ«الوطن»، إنَّ سوق السيارات المستعملة شهد هدوءا بسبب عدم الاستقرار في الأسعار مع دخول فترة امتحانات الثانوية العامة، ومن المرجح أن تشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا في الأسواق.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات القديمة في السوق:

سوق السيارات القديمة

تويوتا كورولا 1997

متوسط سعر السوق للسيارة: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 69 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق: 86 ألف جنيه.

دايو نوبيرا 2 1999

متوسط سعر السوق للسيارة: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 86 ألف جنيه.

كيا ريو 2004

متوسط سعر السوق للسوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 73 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 81 ألف جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم

دايو لانوس 2 2004

متوسط سعر السيارة في السوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 74 ألف جنيه.

أعلى سعسر السيارة في السوق: 85 ألف جنيهز

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 86 ألف جنيه.

فيات بونتو 2008

متوسط سعر السيارة في السوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 73 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 81 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 74 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 81 ألف جنيه.

هوندا سيفك 1993

متوسط سعر السيارة في السوق: 78 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 72 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 86 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1997

متوسط سعر السيارة في السوق: 79 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 90 ألف جنيه.