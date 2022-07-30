توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ2500 مواطن بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد راشد أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتابع المحافظ عمل القوافل العلاجية التي جرى تنظيمها على مدار يومين بمراكز ومدن البدرشين ومنشاة القناطر في إطار خطه الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

صرف الأدوية بالمجان للحالات التي تحتاجها

وأكد المحافظ، أن القافلة تم تنظيمها على مدار يومين بقرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين وقد قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 1435 مواطنًا بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التي بحاجة لذلك.

وأطلع محافظ الجيزة على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتي شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء وتنظيم الأسرة، والجلدية، والأسنان، والمسالك، والعظام، مؤكداً حرص المحافظة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القري والوحدات المحلية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

المحافظ يتابع نتائج القافلة العلاجية

كما اطلع محافظ الجيزة علي نتائج القافلة العلاجية الشاملة التي تم تنظيمها بقرية اتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر والتي قدمت خدمات الكشف الطبي علي مدار يومي الجمعه والسبت لأكثر من 1065 مواطنًا مع صرف الأدوية بالمجان للمرضي وتحويل الحالات التي تستدعي الي المستشفيات .

وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركه وللتعاون المثمر مع وزارة الصحة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة على الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة لافتا ان القوافل تتضمن ايضا عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث».